Emre Mor'a yol göründü
G.SARAY’IN sezon başında transfer ettiği Emre Mor, kelimenin tam anlamıyla sınıfta kaldı.
Fatih Terim’in tüm ısrarına rağmen genç oyuncu, henüz istenilen performansı gösteremeyince eleştiri oklarının da hedefine oturdu. Bazı çevreler Emre’nin ocak ayında gönderileceğini söylese de Terim, öğrencisine sezon sonuna kadar şans verecek ve gereken patlamayı yapamazsa mayıs sonunda satın alma opsiyonu kullanılmayacak.
Güneş
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.