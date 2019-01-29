Emre Mor'dan Galatasaray açıklaması
TRANSFERİN bitimine 2 gün kala Galatasaray’da Emre Mor sürprizi yaşandı.
- StarSpor
Celta Vigo’da üçüncü kez kadro dışı kalan ve Teknik Direktör Fatih Terim tarafından A Milli Takıma alınınca parlayan Emre, yeniden CimBom’un gündemine girdi. Futbol oynamak için G.Saray’ın kendisi için inanılmaz bir fırsat olduğunu vurgulayan Emre, İspanyol basınına “İster kiralık, ister satış opsiyonuyla Terim’in olduğu takımda forma giymek isterim” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.