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Emre Mor'dan Galatasaray açıklaması

TRANSFERİN bitimine 2 gün kala Galatasaray’da Emre Mor sürprizi yaşandı.

  • StarSpor
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Celta Vigo’da üçüncü kez kadro dışı kalan ve Teknik Direktör Fatih Terim tarafından A Milli Takıma alınınca parlayan Emre, yeniden CimBom’un gündemine girdi. Futbol oynamak için G.Saray’ın kendisi için inanılmaz bir fırsat olduğunu vurgulayan Emre, İspanyol basınına “İster kiralık, ister satış opsiyonuyla Terim’in olduğu takımda forma giymek isterim” dedi.

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