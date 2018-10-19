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Emre Mor'un menajeri Ali Polat: Emre, Ocak ayında Türkiye'ye transfer olabilir

İspanyol ekibi Celta Vigo'da forma giyen milli oyuncu Emre Mor'un temsilcisi Ali Polat önemli açıklamalarda bulundu.

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Milli Futbolcu Emre Mor'un temsilcisi Ali Polat, oyuncunun geleceği hakkında çarpıcı açıklamalara imza attı.

İşte o sözler:

"Emre Mor, şu an takımında kadro dışı olabilir ama yeni sezon için değerlendirmeler yapılıyor. Bir çok yıldız oyuncu dönem dönem kadro dışı kalabiliyor. Emre Mor'un kadro dışı kalmasıyla ilgili detaylı bir açıklama yapamam ama kadro dışı bırakan hoca kendince bir şeyler söyleyecektir. Emre Mor, bu sezon gider Celta Vigo'dan gider, Ocak'ta bile takımdan ayrılabilir. Türkiye olabilir, Avrupa'da başka kulüpler olabilir. Fatih Terim'in, Emre Mor'a sıcak bakmadığı istemediği haberleri doğru değil. Bunu söyleyebilirim"

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