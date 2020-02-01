01.02.2020 09:50 - Güncelleme: 01.02.2020 09:50

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Emre Mor'un 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Olympiakos Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Olympiakos Kulübü, şirketimize net 410 bin avro geçici transfer (kiralama) bedeli ödeyecektir. Oyuncunun 2019-2020 sezonu için kalan net 290 bin avro sabit transfer ücreti şirketimiz tarafından ödenecektir." denildi.



Galatasaray'ın sezon başında 600 bin avro kiralama ücreti vererek 1 yıllığına kiraladığı Emre Mor, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 10, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2, TFF Süper Kupa'da 1, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maça çıktı. 22 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da süre aldığı 17 resmi müsabakada gol sevinci yaşayamadı.

(Sporx)