İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
06 Eylül 2020 Pazar / 18 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4343
  • EURO
    8,8127
  • ALTIN
    462.322
  • BIST100
    1086.32
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Emre Nasuh Fenerbahçe'den Turgutluspor'a kiralandı
Spor

Emre Nasuh Fenerbahçe'den Turgutluspor'a kiralandı

TFF 2. Lig'in yeni takımı Turgutluspor, Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Nasuh'u 1 yıllığına kiraladı.

DHA06 Eylül 2020 Pazar 12:10 - Güncelleme: 06 Eylül 2020 Pazar 12:10
ABONE OL

TFF 2'nci Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Turgutluspor, transferde Fenerbahçe'nin geçen sezon profesyonel sözleşme imzaladığı 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Nasuh'u kiraladı. Şimdiden 1'inci Lig ve 2'nci Lig kulüplerinin gündeminde olan genç oyuncu, Irlamaz Spor Vadisi'ndeki Turgutluspor Tesisleri'nde düzenlenen törende 1 yıllık sözleşmeye imza attı. Turgutluspor'a geldiği için mutluluk duyduğunu söyleyen Emre Nasuh yaptığı açıklamada, "9 yıldır formasını gururla taşıdığım Fenerbahçe kulübünden 1 sezonluğuna ayrılmış bulunmaktayım. Transferimde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Şimdi Turgutluspor için savaşma vakti. Turgutluspor'un başarısı için elimden gelenin fazlasını yapacağım" dedi.

Emre, altyapısında yetiştiği Fenerbahçe'de 13 Mart 2020 tarihi itibarıyla profesyonelliğe geçiş yaparken, Süper Lig'de geçen sezon 3-1 kazanılan Çaykur Rizespor maçında sarı-lacivertli formayı giydi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.