İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2021 Çarşamba / 28 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,6979
  • EURO
    11,2438
  • ALTIN
    555.092
  • BIST100
    1527.28
Spor

Emre Sakçı yarı finalde

Fenerbahçe'nin milli yüzücüsü Emre Sakçı, 50 metre serbest ve 100 metre kurbağalama müsabakalarında adını yarı finale yazdırdı.

DHA3 Kasım 2021 Çarşamba 13:10 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 13:10
ABONE OL

Rusya'nın Kazan kentinde devam eden Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda, Fenerbahçe'nin rekortmen milli yüzücüsü Emre Sakçı, 15 dakika arayla çıktığı 50 metre serbest ve 100 metre kurbağalama müsabakalarında finale yükseldi. Emre Sakçı, 50 metre serbest elemelerinde 21.59'la serisinde 6'ncı, geneldeyse 13'üncü olarak adını yarı finale çıkarken, 100 metre kurbağalama elemelerindeki 57.02'lik derecesiyle de serisinde 4'üncü, geneldeyse 7'nci sıraya yerleşerek yarı finale yükseldi. 50 metre serbest ve 100 metre kurbağalama yarı final müsabakaları bugün akşam seansında yapılacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.