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Spor

Emre Taşdemir, Kayserispor'a kiralandı

Galatasaray, sezon başında takıma katılan Emre Taşdemir'in Süper Lig takımlarından Kayserispor'a kiralandığını duyurdu.

23.01.2020  18:28 - Güncelleme: 23.01.2020  18:28

Kayserispor'un geçici transfer için Galatasaray'a 600 bin TL ödeyeceği açıklandı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Profesyonel Futbolcumuz Emre Taşdemir'in 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar Kayserispor Kulübü Derneği'ne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Kayserispor Kulübü Derneği Şirketimize net 600.000 TL+KDV geçici transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri Kayserispor Kulübü Derneği tarafından ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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