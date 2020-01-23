Emre Taşdemir, Kayserispor'a kiralandı

23.01.2020 18:28 - Güncelleme: 23.01.2020 18:28

Kayserispor'un geçici transfer için Galatasaray'a 600 bin TL ödeyeceği açıklandı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Profesyonel Futbolcumuz Emre Taşdemir'in 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar Kayserispor Kulübü Derneği'ne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Kayserispor Kulübü Derneği Şirketimize net 600.000 TL+KDV geçici transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri Kayserispor Kulübü Derneği tarafından ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.