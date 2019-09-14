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Emre yoksa Gustavo var

Belindeki ağrı nedeniyle takımda yer alamayacak kaptan Emre’nin yokluğunda orta alanda Luiz Gustavo olacak. İlk 11’de başka önemli değişiklik beklenmiyor.

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Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu'nun bel ağrıları nedeniyle forma giyemeyeceği Alanyaspor maçı öncesinde teknik direktör Ersun Yanal'ın kadro planı belli oldu. Emre'yle ilgili en ufak bir risk almak istemeyen teknik heyet, 39 yaşındaki oyuncuyu Alanyaspor maçında ilk 11'de kullanmayacak. Isla, Moses ve Hasan Ali de bu hafta yok. Emre'nin yokluğunda orta alanda Luiz Gustavo görev yapacak. Brezilyalı oyuncu, Fenerbahçe ile ilk resmi maçına pazartesi akşamı Alanyaspor önünde çıkacak.
 
ADİL RAMİ YEDEK SOYUNACAK
 
Sarı-lacivertlilerin 11 düzeninde başka değişiklik beklenmiyor. Fenerbahçe sezon başından bu yana kullandığı kadro dizilişiyle Alanyaspor karşısında sahaya çıkacak. Kalede Altay olacak. Savunma dörtlüsü Ozan, Zanka, Jailson ve Dirar'dan oluşacak. Orta alanda Gustavo'nun yanında Tolga yer alacak. Sağ kanatta Deniz, solda Rodrigues, forvet arkasında Kruse görev yapacak. Vedat ise gol arayacak. Rami ve Serdar bu maçta yedek soyunacak.
 
KAPTAN YALNIZ BIRAKMAYACAK
 
Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, oynamasa dahi maç öncesinde takım arkadaşlarına motivasyon ve konsantrasyon anlamında destek olmak için Alanya'ya gidecek. Tecrübeli yıldız, teknik direktör Ersun Yanal'ın üzerindeki yükü hafifletmek ve takımın yakaladığı havanın bozulmaması adına böyle bir karar verdi.
 
HOCA VOLKAN'IN İLK MAÇ HEYECANI
 
Fenerbahçe kariyerine antrenör olarak devam etme kararı alan Volkan Demirel, ilk deplasmanında Alanya'ya gidecek. 38 yaşında futbolculuk kariyerine nokta koyup antrenörlüğü seçen Volkan, kulübede yer almayacak. Tribünden maçı takip edecek ve raporlarını Yanal'a sunacak.
 
NABİL DiRAR'DAN MİLLİ FEDAKÂRLIK
 
Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Nabil Dirar, ülkesinin 20 Eylül'de Cezayir ile oynayacağı maçtan affını istedi. FIFA takviminde yer almayan bu karşılaşma için milli takım yetkilileriyle görüşen Dirar, "Fenerbahçe ile çok kritik maçlarımız var. Şu an sol bekimiz sakat ve ben sol bek oynuyorum. Eğer ben de olmazsam takım büyük sıkıntı yaşar" diyerek izin istedi. Sarı-lacivertliler, 21 Eylül'de A.Gücü, 28 Eylül'de de G.Saray ile karşılaşacak.
 
(Sabah)

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