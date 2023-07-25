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Spor

Beşiktaşlı Emrecan Uzunhan, ameliyat oldu

Trafikte yaşadığı bir tartışma sonrası darp edilen Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan, yaşadığı sakatlık sonrası sonrası ameliyat oldu.

IHA25 Temmuz 2023 Salı 19:22 - Güncelleme:
Beşiktaşlı Emrecan Uzunhan, ameliyat oldu
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Geçtiğimiz günlerde trafikte yaşadığı tartışma sonrası darp edilen Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan, yaşadığı sakatlık sonrası sonrası ameliyat oldu.

Emrecan Uzunhan ile ilgili siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Emrecan Uzunhan'a Acıbadem Altunizade Hastanesinde, Prof. Dr. Barış Kocaoğlu ile Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından gerçekleşitirilen ameliyatla hamstring tendon onarımı uygulanmıştır. Ameliyat sonrası sağlık durumu iyi olan oyuncumuzun rehabilitasyon çalışmalarına en kısa sürede başlanması planlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

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