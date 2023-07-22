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Spor

TFF'den Emrecan Uzunhan'a geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, saldırıya uğrayan Beşiktaş'ın genç stoperi Emrecan Uzunhan için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

IHA22 Temmuz 2023 Cumartesi 23:41 - Güncelleme:
TFF'den Emrecan Uzunhan'a geçmiş olsun mesajı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaşadığı trafik kazası sonrası saldırıya uğrayan Beşiktaş'ın genç stoperi Emrecan Uzunhan için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emrecan Uzunhan'ın geçirdiği maddi hasarlı trafik kazasının ardından yapılan tutanak tutma işlemi sırasında bir trafik magandasının saldırısına uğradığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Cerrahi tedavisine başlanan Emrecan Uzunhan'a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor; Emrecan'a, ailesine, yakınlarına ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

  • Türkiye Futbol Federasyonu
  • Beşiktaş
  • Emrecan Uzunhan

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