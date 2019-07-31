Emre’de işlem tamam

GALATASARAY, Emre Mor transferinde nihayet mutlu sona ulaştı. Başkan Mustafa Cengiz’in haftalar önce transferin bittiği yönündeki açıklamasına rağmen geçen sürede Celta Vigolu oyuncunun Sarı-Kırmızılı takıma gelmesi yönünde beklenen son hamle yapılamamıştı. Ancak genç oyuncunun artık Cim-Bom’a transferinin sonuçlandığı belirtildi. İspanya basını dün, “Emre Mor, Celta Vigo’nun sabah idmanına katılmadı ve arkadaşlarıyla vedalaştı” haberleriyle, transferdeki son gelişmeyi duyurdu.

SONRAKİ SATIŞTAN PAY VERİLECEK

İspanya basınından yayılan bu haberlerin ardından yıldız futbolcunun resmi menajerlik şirketi WBD’nin CEO’su Erik Alonso, Emre Mor’un Galatasaray’a transferi için anlaşma sağlandığını duyurdu. Galatasaray’ın 22 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralayacağı ve bir sonraki satıştan da pay alacağını belirtti. Emre Mor’un son anda bir aksilik çıkmaması durumunda bugün İstanbul’a geleceği ve sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi. Emre daha sonra da Cim-Bom ile sözleşme imzalayacak.