Emre’den Deniz’e nasihat

Deniz, Türk Telekom’daki maçta topu kaptırıp Emre Belözoğlu’nun sarı kart görmesine neden olduğu için Yanal tarafından çıkartılmıştı. Kaptan Emre’nin kendisinin sarı kart görmesine yol açtığı için sahada azarladığı 26 yaşındaki kanat oyuncusuyla soyunma odasına bir görüşme yapıp, nasihatlerde bulunduğu ortaya çıktı. Emre’nin takım arkadaşına “Futbolda böyle şeyler olur. Hepimiz takımın başarısı için çaba harcıyoruz. Hata yaptığımızda birbirimizi uyaracağız ki istemediğimiz sonuçlar ortaya çıkmasın. Bu olayı sakın kafana takma. Senin şampiyonluk yolunda önemli katkılar vereceğine inancam tam” diyerek moral verdiği öğrenildi.