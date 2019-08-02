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Emre’ye yakın markaj

Cim-Bom’un kadrosuna yeni katılan genç oyuncu için Florya’ya yakın bir ev tutulacak. İdman performansı, beslenme programı mercek altında olacak. Sosyal medya hesapları kontrol edilecek.

  • Star Spor
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GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni transfer Emre Mor’da hata yapılmaması için işi baştan sıkı tutacak. Çok yetenekli bir oyuncu olmasına rağmen Dortmund ve Celta Vigo’da disiplinsiz tavırları nedeniyle tutunamayan genç futbolcunun yeniden eski başarılı günlerine dönmesi için tecrübeli çalıştırıcı bir dizi önlem alırken, bunların uygulanması için de sıkı bir takibat yapılacak. Öncelikle Emre Mor’u takip için Florya’ya yakın bir yerde ev tutulacak ve tesislerden uzaklaşmasına izin verilmeyecek.

AKLI SAHA DIŞINA KAYMAYACAK

Antrenman performansları sıkı bir şekilde kontrol altına alınarak, iniş ve çıkışlara bakılacak, görülen eksiklikler anında giderilecek. Beslenme programı da diyetisyen eşliğinde hazırlanacak. Emre Mor’un sağlıkla ilgili bir sorun yaşamasına izin verilmeyecek. Zaman zaman sosyal medya paylaşımları ile de tepki çeken 22 yaşındaki oyuncuya bu alanda da destek çıkılacak. Yaptığı paylaşımlar takip edilecek. Sıkıntılı bir olay yaşanmasının önüne geçilecek. Emre’nin aklı hep sahada olacak.

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