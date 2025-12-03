Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın özellikle merkez orta sahada görev yapan oyuncu alınmasını istediği gelen haberler arasında. Ocak ayında bu bölgenin güçlendirilmesi bekleniyor.

Teknik heyetinin olmazsa olmaz dediği bir diğer bölge ise stoper. Beşiktaş kış döneminde en az bir savunma oyuncusu transfer etmeyi planlarken, bu bölgede kadrodan ayrılan isimler de olabilir.

Ara transfer döneminde minimum 4 takviye planlayan siyah beyazlılarda, bir diğer belirlenen bölge ise sol bek. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, sol bek pozisyonuna da 11'de oynayabilecek bir isim alınmasını talep ettiği ifade edildi.

Beşiktaş'ta sürpriz olarak nitelendirilebilecek bölge ise santrfor. Yazın 2 santrforu kadrosuna katan siyah beyazlıların, kış döneminde de bir forvet transferi yapabileceği kaydedildi.