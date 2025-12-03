İSTANBUL 16°C / 7°C
  • En az 4 takviye! İşte Beşiktaş'ın transfer planı
Spor

En az 4 takviye! İşte Beşiktaş'ın transfer planı

Süper Lig'de şu ana kadar beklentilerin altında kalan Beşiktaş ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor. Sergen Yalçın yönetiminde takviyeler yapacak olan siyah beyazlıların hangi bölgelere takviye yapacağını büyük ölçüde netleşti. İşte detaylar...

TRT Spor3 Aralık 2025 Çarşamba 14:18 - Güncelleme:
En az 4 takviye! İşte Beşiktaş'ın transfer planı
Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın özellikle merkez orta sahada görev yapan oyuncu alınmasını istediği gelen haberler arasında. Ocak ayında bu bölgenin güçlendirilmesi bekleniyor.

Teknik heyetinin olmazsa olmaz dediği bir diğer bölge ise stoper. Beşiktaş kış döneminde en az bir savunma oyuncusu transfer etmeyi planlarken, bu bölgede kadrodan ayrılan isimler de olabilir.

Ara transfer döneminde minimum 4 takviye planlayan siyah beyazlılarda, bir diğer belirlenen bölge ise sol bek. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, sol bek pozisyonuna da 11'de oynayabilecek bir isim alınmasını talep ettiği ifade edildi.

Beşiktaş'ta sürpriz olarak nitelendirilebilecek bölge ise santrfor. Yazın 2 santrforu kadrosuna katan siyah beyazlıların, kış döneminde de bir forvet transferi yapabileceği kaydedildi.

