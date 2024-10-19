Fenerbahçe'ye gelişiyle tüm dünyanın dikkatini Türkiye'ye çeken Jose Mourinho, kazandığı maaşla da ilgilerin odağında. Mısır basınında Youm7 gazetesinin hazırladığı habere göre; Sarı-Lacivertliler'in yıldız hocası dünyada en çok maaş alan 6. teknik direktör konumunda bulunuyor.

Suudi Arabistan Milli Takımı'nı çalıştıran Roberto Mancini, 21.5 milyon sterlin ile lider konumda. Mancini, 2013-14 sezonunda Galatasaray'la Türkiye Kupası kazanmıştı. İkinci sırada ise Manchester City'nin başarılı teknik adamı Pep Guardiola (20 milyon sterlin) var.

Listede Arsenal'ı çalıştıran Mikel Arteta (15 milyon sterlin) üçüncü, Atletico Madrid'in başında yer alan Diego Simeone (10.1 milyon sterlin) ise dördüncü basamakta yer alıyor. Real Madrid'in tecrübeli hocası Carlo Ancelotti 9.6 milyon sterlinlik maaşı ile 5. sırada gösterildi.

Jose Mourinho ise 8.9 milyon sterlin ile 6. oldu. 2022-23 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus ise 8.4 milyon sterlin ile Mourinho'nun bir basamak gerisinde kaldı. Jesus, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'i çalıştırıyor.