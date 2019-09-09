28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7114
  • 6,3029
  • 277.474
  • 98987.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

En doğru adres Fenerbahçe

Zanka, yeni takımı için bu yorumu yapıp, “Son iki yılda iyi bir kulüpte oynamayı çok özlemiştim. 30 milyon taraftarı olan F.Bahçe’de oynamak heyecan verici” dedi.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

FENERBAHÇE’NİN İngiliz ekibi Huddeersfield Town takımından transfer ettiği Zanka (Mathias Jattah-Njie Jörgensen), yeni takımını ülkesinin basınına anlattı. 29 yaşındaki Danimarkalı stoper, “Son 2 yılda iyi bir kulüpte oynamayı çok özlemiştim. 30 milyon taraftarı olan Fener gibi bir büyük takımda oynamak heyecan verici. O yüzden transfer sürecinde Danimarka’ya dönmeyi hiç düşünmedim. Önümde çok fazla fırsat da vardı. Ancak en doğru adres Fenerbahçe’ydi. Takımın renkleri Kopenhag’da oynarken ezeli rakibimiz olan Brondby’ye benziyor ama Fener’in renkleri mavi değil, lacivert. Sezona iyi başladık. Hedefimiz daha da iyi oynayarak sezonu şampiyon olarak bitirmek” dedi.

Türk askeri Fırat´ın doğusunda

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bu hafta hava nasıl olacak?

Bu hafta hava nasıl olacak?

Eski Hizbullah yetkilisi evinde ölü bulundu

Eski Hizbullah yetkilisi evinde ölü bulundu

Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu

Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Filenin Sultanları, finalde kaybetti

Filenin Sultanları, finalde kaybetti

HDP Diyarbakır teşkilatına soruşturma

HDP Diyarbakır teşkilatına soruşturma

FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu ile eşi tutuklandı

FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu ile eşi tutuklandı

Diktatörün evinde bulundu

Diktatörün evinde bulundu
 

POPÜLER HABERLER

Türk askeri Fırat´ın doğusunda

Türk askeri Fırat´ın doğusunda

Arkeologlar bile şaşırdı! 2100 yıllık iPhone bulundu

Arkeologlar bile şaşırdı! 2100 yıllık iPhone bulundu

800 yıldır sönmüyor! Selçuklu döneminden...

800 yıldır sönmüyor! Selçuklu döneminden...

Çatal, bıçakla yaptıkları büyülüyor!

Çatal, bıçakla yaptıkları büyülüyor!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA