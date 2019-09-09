FENERBAHÇE’NİN İngiliz ekibi Huddeersfield Town takımından transfer ettiği Zanka (Mathias Jattah-Njie Jörgensen), yeni takımını ülkesinin basınına anlattı. 29 yaşındaki Danimarkalı stoper, “Son 2 yılda iyi bir kulüpte oynamayı çok özlemiştim. 30 milyon taraftarı olan Fener gibi bir büyük takımda oynamak heyecan verici. O yüzden transfer sürecinde Danimarka’ya dönmeyi hiç düşünmedim. Önümde çok fazla fırsat da vardı. Ancak en doğru adres Fenerbahçe’ydi. Takımın renkleri Kopenhag’da oynarken ezeli rakibimiz olan Brondby’ye benziyor ama Fener’in renkleri mavi değil, lacivert. Sezona iyi başladık. Hedefimiz daha da iyi oynayarak sezonu şampiyon olarak bitirmek” dedi.