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En fazla kart Beşiktaş’a

Süper Lig’de geride kalan 10 haftada Beşiktaşlı futbolcular 33 kez kart görürken, Sivas’a 31, G.Saray’a 30 kart çıktı. En az kartı ise F.Bahçeli futbolcular (12) gördü.

  • StarSpor
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SÜPER Lig’de geride kalan 10 haftalık periyotta hakem kararları sıkça tartışılırken, faul ve kart kararları da dikkat çekti. Geride kalan süreçte en fazla kart gören ve faul yapan takımlar belli oldu. Ligde en fazla kart gören takım 33 kezle Beşiktaş olurken, en fazla faulu yapan takım ise Demir Grup Sivasspor oldu. En fazla kart gören takımlar sıralamasında Kartal’ı Sivas 31, Galatasaray 30, Denizli, Göztepe, G.Birliği ve Kayseri (29) takip etti. En az kart gören takım ise 12 kartla Fenerbahçe oldu. Başakşehir 20, Trabzonspor 21, Konya, Alanyaspor ve Çaykur Rizespor da en az kart gören (22) ekipler arasında yer aldı.

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