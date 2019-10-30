BEŞİKTAŞ’TA 20 Ekim’de yapılan olağanüstü genel kurulda büyük bir farkla başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi (29 Ekim 1959) 60. yaş gününü farklı bir coşkuyla kutluyor. Mazbatasını alır almaz Nevzat Demir Tesisleri’ne kamp kuran Çebi, Galatasaray derbisinde alınan galibiyet sonrası büyük bir sevinç yaşadı. Derbi sonrası Ümraniye’de bir araya toplanan yeni yönetim kurulu üyelerinin zaferi armağan ettiği Başkan Çebi, “Arkadaşlar bana sürpriz yaparak pasta kesti. Camiamızın bu galibiyete çok ihtiyacı vardı. Bundan sonra Beşiktaş’ı çok daha iyi günler bekliyor. Doğum günü hediyesi de aldığım en güzel doğum günü hediyesi Başkan Çebi, Beşiktaş’ı iyi günlerin beklediğini söyledi. oldu” ifadelerini kullandı