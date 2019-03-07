En iyi 2. isim Muslera
BU sezon performansı ile eleştirilen isimlerden Muslera, en fazla kurtarış yapan kaleciler arasında kendine yer buldu.
- StarSpor
BU sezon performansı ile eleştirilen isimlerden Muslera, en fazla kurtarış yapan kaleciler arasında kendine yer buldu. Uruguaylı file bekçisi yaptığı 66 kurtarışla ligde ikinci sırada yer aldı. Çaykur Rizesporlu Gökhan, 87 kurtarışla birinci.
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