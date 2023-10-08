İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ekim 2023 Pazar / 24 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,5847
  • EURO
    29,2358
  • ALTIN
    1625.44
  • BIST100
    8464.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • En iyi sezon başlangıcını yaptı!Jude Bellingham kariyerinin zirvesinde
Spor

En iyi sezon başlangıcını yaptı!Jude Bellingham kariyerinin zirvesinde

Real Madrid'in İngiliz yıldızı Jude Bellingham kariyerinin en iyi sezon başlangıcına imza attı. 20 yaşındaki genç orta saha şu ana kadar görev aldığı 10 maçta 10 gol, 3 asistlik skora katkısı sağladı.

IHA8 Ekim 2023 Pazar 12:42 - Güncelleme:
En iyi sezon başlangıcını yaptı!Jude Bellingham kariyerinin zirvesinde
ABONE OL

İngiliz futbolcu Jude Bellingham, sezon başında transfer olduğu Real Madrid formasıyla oynadığı 10 maçta 10 gol, 3 asist katkısı verirken, kariyerinin en iyi sezon başlangıcına imza attı.

La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid, konuk ettiği Osasuna'yı 4-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelede 2 gol kaydeden İngiliz futbolcu Jude Bellingham, bu sezon Real Madrid formasıyla kariyerinin en iyi sezon başlangıcına imza attı. Genç yetenek, 8'si La Liga, 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere görev aldığı 10 maçta, 10 gol sevinci yaşarken, 3 de gol pası verdi.

20 yaşındaki futbolcu, 3 sezon forma giydiği Borussia Dortmund'da orta sahanın savunma bölümünde görev alırken, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ise Bellingham'ı orta sahanın hücum bölgesinde rol vermesiyle birlikte skor katkısında kariyer rekoruna ulaştı.

Jude Bellingham ligde Almeria ve Osasuna maçlarında 2'şer, Athletic Bilbao, Celta Vigo, Getafe ve Girona müsabakalarında 1'er, Şampiyonlar Ligi'nde de Union Berlin ve Napoli karşısında 1'er gol kaydetti.

Genç futbolcu ayrıca Almeria, Girona ve Napoli müsabakalarında da 1'er asist üretti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.