En kazançlısı Cim-Bom

SON iki sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray, 146 milyon euroluk işletme geliriyle zirvede yer aldı. 111 milyon euroluk geliriyle Fenerbahçe ikinci, Beşiktaş ise 99 milyon euroyla üçüncü sırada yer alıyor. Trabzonspor’un işletme geliri ise 45 milyon euro. Vergi sonrası kâr-zararda tek artıya geçen kulüp de 5 milyon euroyla Galatasaray oldu. Süper Lig’de şampiyonluk heyecanı tüm hızıyla devam ederken, kulüp yöneticileri de ekonomik olarak rahatlamanın formüllerini arıyor. KPMG Football Benchmark ekibi, Türkiye’nin dört büyük kulübü olan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un işletme gelir-giderini analiz etti. Galatasaray, ezeli rakiplerinden açık ara önde bulunuyor. Beşiktaş ise en 49 milyon euro zararla göze çarpıyor. Fenerbahçe bu sezon ligde iyi gitmesine rağmen rakamlar bütçeye yansımadı. Bu yılın flaş takımı Trabzonspor ise zararını 10 milyon euroya indirmeyi başardı.