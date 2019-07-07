En pahalı dördüncü Türk yıldız
TÜRK Milli Takımı’nın formasını giyen ve yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcular sıralaması Merih Demiral’ın Juventus’a transferinin açıklanmasıyla değişti.
- Star Spor
21 yaşındaki stoperimiz, Arda Turan (Barcelona), Cenk Tosun (Everton) ve Çağlar Söyüncü ‘nün (Leicester City) ardından 18 milyon euroluk bonservis bedeliyle 4. sıraya girip, Schalke’ye 15 milyon euroya transfer olan Ozan Kabak ile Başakşehir’den Roma’ya aynı fiyata giden Cengiz Ünder’i solladı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.