En pahalı dördüncü Türk yıldız

21 yaşındaki stoperimiz, Arda Turan (Barcelona), Cenk Tosun (Everton) ve Çağlar Söyüncü ‘nün (Leicester City) ardından 18 milyon euroluk bonservis bedeliyle 4. sıraya girip, Schalke’ye 15 milyon euroya transfer olan Ozan Kabak ile Başakşehir’den Roma’ya aynı fiyata giden Cengiz Ünder’i solladı.