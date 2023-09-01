Bu sezon zorlu bir süreçten geçip, UEFA Konferans Ligi'nde gruplara kalan Beşiktaş, kulüp tarihi açısından önemli bir başarı elde etti. Ön eleme turunda oynadığı tüm 90 dakikaları galip bitiren siyah beyazlılar, üst üste 6 Avrupa maçında galip gelerek, 120 yıllık tarihine müthiş bir iz bıraktı. Teknik direktör Şenol Güneş de bu başarının baş mimarı olarak, kariyerinin en önemli Avrupa performanslarından birini göstermiş oldu.

EN UZUN GALİBİYET SERİSİ

Tiran, Bakü, Kiev... Bu sezon Dolmabahçe rakiplere yine kâbus oldu, tribün Avrupalılar'ın adeta üstüne çöktü! Her maçta takımın itici gücü olan 12. adam dün gece de kritik anlarda üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. 33 bin civarında biletli seyirci maçı izledi. 90 dakika bitiminde tribünler teknik ekip ve takımı, futbolcular ise taraftarı alkışladı. Öte yandan Avrupa kupalarındaki son altı maçını kazanan Beşiktaş, bu turnuvalardaki en uzun galibiyet serisine ulaştı.

NERESİ EKSİKSE NECİP ORADA

Şenol Güneş'in dün gece kadro tercihlerinde en kritik isimlerden biri yılların tecrübesi Necip Uysal'dı. Amartey'in sakatlığında Colley'le savunma göbeğinde şans bulan 32 yaşındaki oyuncu, kusursuza yakın oynadı. Güneş, kaptanlık pazubandını da Necip'e teslim etti.