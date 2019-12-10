En verimli golcü Sörloth

Takımının en skorer oyuncusu olan Sörloth, aynı zamanda ligde 14 haftalık bölümde en fazla gole katkı yapan oyuncu konumunda yer aldı. Sörloth ayrıca bu sezon Türkiye Kupası’nda 1 gol, UEFA Avrupa Ligi’nde ise 2 gol ve 1 asist ile takımına katkı sağladı. Trabzonspor, 26 puanın 19’unu Sörloth’un skor ürettiği maçlarda alırken, Norveçli santrfor, geçen sezon aynı dönemde görev yapan Hugo Rodallega (6) ve Burak Yılmaz’ı da (5) geride bıraktı.