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En verimli golcü Sörloth

TRABZONSPOR’UN Norveçli yıldızı Alexander Sörloth, geride kalan 14 haftalık bölümde rakip ağlara yolladığı 9 golle gol krallığı yarışında zirveye ortak olurken, söz konusu periyotta 4 de asist yaparak 14 maçta 13 gole katkı sağladı.

  • Star Spor
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Takımının en skorer oyuncusu olan Sörloth, aynı zamanda ligde 14 haftalık bölümde en fazla gole katkı yapan oyuncu konumunda yer aldı. Sörloth ayrıca bu sezon Türkiye Kupası’nda 1 gol, UEFA Avrupa Ligi’nde ise 2 gol ve 1 asist ile takımına katkı sağladı. Trabzonspor, 26 puanın 19’unu Sörloth’un skor ürettiği maçlarda alırken, Norveçli santrfor, geçen sezon aynı dönemde görev yapan Hugo Rodallega (6) ve Burak Yılmaz’ı da (5) geride bıraktı.

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