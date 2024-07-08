Endrick: 40 gündür kupa için güneşin altında antrenman yapıyoruz

Real Madrid'in Palmeiras'tan kadrosuna kattığı Endrick, Brezilya Milli Takımı kampında açıklama yaptı.

Endrick yaptığı açıklamada, "Vinicius, Rodrygo ve Eder Militao, Şampiyonlar Ligi'ni kazandılar. Tatilde olabilirlerdi ama buraya geldiler. Çünkü Copa America'yı kazanmak onların hayaliydi." dedi.

Kupayı kazanmak için çok çalıştıklarını söyleyen genç oyuncu, "Biz bu kupayı kazanabilmek için 37,40 gündür güneşin altında antrenman yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Real Madrid'in 47.50 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı Brezilyalı genç oyuncu, yaz transfer döneminde İspanyol devine katılacak.