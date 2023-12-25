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Spor

Endrick: Ben soğukkanlıyım, kimseden korkmuyorum

Real Madrid'in 17 yaşındaki santraforu Endrick iddialı açıklamalarda bulundu. Genç forvet, kimseden korkusu ve çekincesi olmadığını söyledi.

25 Aralık 2023 Pazartesi 11:58 - Güncelleme:
Endrick: Ben soğukkanlıyım, kimseden korkmuyorum
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Gelecek sezon Real Madrid'in kadrosuna dahil olacak olan Brezilyalı genç forvet Endrick, kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"KİMSEDEN KORKMUYORUM"

İspanyol basınından Marca'ya konuşan Endrick, "Futbol sektöründeyseniz soğukkanlı olmanız gerekiyor. Bence, genç yaşıma rağmen kimseden bir korkum veya çekincem olmadığını herkese kanıtladım." dedi.

"BEN SOĞUKKANLIYIM"

Sözlerine devam eden Endrick, "Tekrar söylüyorum, ben soğukkanlıyım. En azından annem ve kız kardeşimin söylediği bu. Bunu söylemelerinin sebebi aldığım kararlar ve kullandığım sözcükler." ifadelerini kullandı.

Real Madrid'in geçtiğimiz kış transfer döneminde 37.5 milyon euro'ya transfer ettiği 17 yaşındaki Endrick, gelecek sezon itibarıyla İspanyol devinin kadrosunda yer alacak.

Genç oyuncu, bu sezon Palmeiras formasıyla çıktığı 52 resmi maçta 14 gol 1 asist kaydetti.

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