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Spor

Endrick'in sözleşmesindeki detaylar ortaya çıktı!

Real Madrid'in yeni yıldızı Endrick'in sözleşmesindeki detaylar ortaya çıktı. Genç oyuncunun her asisti veya aldığı penaltı için İspanyol ekibi, Palmeiras'a 35 bin euro bonus ödeyeceği belirtildi.

27 Ağustos 2024 Salı 14:53 - Güncelleme:
Endrick'in sözleşmesindeki detaylar ortaya çıktı!
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İspanya LaLiga'da Real Madrid, ikinci hafta karşılaşmasında sahasında Real Valladolid'i 3 golle mağlup etti.

Arda Güler'in ilk 11 başladığı maçta Carlo Ancelotti'nin ekibine galibiyeti getiren golleri Federico Valverde, Brahim Diaz ve Endrick kaydetti.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Real Madrid'in daha önce transferi için anlaştığı ancak bu yaz kadrosuna kattığı Endrick, yeni takımıyla Santiago Bernabeu'daki ilk maçında golünü kaydetti.

Brezilya basınından Globo'da yer alan haberde Real Madrid'in Endrick transferinin detayları paylaşıldı.

İspanyol devinin Endrick'in her golü, asisti ya da aldığı penaltı için Palmeiras'a 35 bin euro ödeyeceği, bonus ödemelerinin toplam değerinin maksimum 12.5 milyon euroya yükselebileceği ifade edildi.

İki takım arasındaki anlaşmaya göre Endrick'in kazanacağı bireysel ödüller ve oynayacağı maç sayılarının da bonuslarda bulunduğu aktarıldı.

TRANSFER 2022'DE AÇIKLANDI

Real Madrid, Endrick'i transfer ettiğini 2022'de duyurmuştu.

O dönemde 16 yaşıda olan genç futbolcu, 18 yaşına girmediği için Real Madrid'in kadrosuna dahil olamamıştı.

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