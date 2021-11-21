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Spor

Enes Ünal attı, Getafe farklı kazandı

İspanya La Liga'nın 14. haftasında Getafe, evinde Cadiz'i 4-0 mağlup etti. Milli oyuncu Enes Ünal'da bir golle takımına katkıda bulundu.

AA21 Kasım 2021 Pazar 18:26 - Güncelleme: 21 Kasım 2021 Pazar 18:26
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 14. haftasında Getafe, sahasında Cadiz'i 4-0 mağlup ederken, gollerden birini Enes Ünal attı.

Karşılaşmanın 7. dakikasında Mathias Olivera'nın golüyle 1-0 öne geçen Getafe, ilk yarıyı da bu skorla üstün tamamladı.

Ev sahibi takımın ikinci yarıdaki gollerini Jorge Cuenca (Dk. 60), Enes Ünal (Dk. 81) ve Jaime Mata (Dk. 90+4) kaydetti.

Getafe'de ilk 11'de sahaya çıkan Enes, 82. dakikada yerini Dario Poveda'ya bıraktı.

Takımının son 4 maçının üçünde gol atan Enes, bu sezonki toplam gol sayısını 4'e çıkardı.

Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşmada önemli bir galibiyet elde eden Getafe, bu sonuçla puanını 9'a yükselterek, 19. sırada yer aldı.

Cadiz ise 12 puanla 16'ncılıkta bulunuyor.

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