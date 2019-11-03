Enes Ünal attı, Real Valladolid farklı kazandı İspanya La Liga'da 12. hafta mücadelesinde Real Valladolid, sahasında Real Mallorca'yı 3-0 mağlup etti. Milli futbolcumuz Enes Ünal, takımının ikinci golünü attı ve bu sezon ilk kez ağları sarstı.