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Enes Ünal attı, Real Valladolid farklı kazandı

İspanya La Liga'da 12. hafta mücadelesinde Real Valladolid, sahasında Real Mallorca'yı 3-0 mağlup etti. Milli futbolcumuz Enes Ünal, takımının ikinci golünü attı ve bu sezon ilk kez ağları sarstı.

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İspanya La Liga'da 12. hafta karşılaşmasında Real Valladolid, Real Mallorca'yı konuk etti.
 
Estadio José Zorrilla'da oynanan karşılaşma, Valladolid'in 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
 
Valladolid'e galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Joaquin Fernandez, 50. dakikada penaltıdan Enes Ünal ve 90+4. dakikada Sandro Ramirez kaydetti.
 
Milli futbolcumuz Enes Ünal, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.
 
Geçtiğimiz hafta Barcelona'ya 5-1 mağlup olan Valladolid, bu galibiyetle puanını 17'ye yükseltti. Üst üste üçüncü maçını da kazanamayan Mallorca ise 11 puanda kaldı.
 
Real Valladolid, gelecek hafta Alaves deplasmanına konuk olacak. Mallorca ise Villarreal'i ağırlayacak.

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