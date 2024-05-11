İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mayıs 2024 Cumartesi / 4 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2234
  • EURO
    34,9331
  • ALTIN
    2444.47
  • BIST100
    10218.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Enes Ünal oynadı, Bournemouth son dakika mağlup oldu!
Spor

Enes Ünal oynadı, Bournemouth son dakika mağlup oldu!

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Bournemouth, sahasında Brentford'a 2-1 yenildi.

11 Mayıs 2024 Cumartesi 20:00 - Güncelleme:
Enes Ünal oynadı, Bournemouth son dakika mağlup oldu!
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Bournemouth, Brentford'u konuk etti.

Vitality Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Brentford 2-1 kazandı.

İlk yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşmanın 86. dakikasında Bryan Mbeumo, Brentford'u 1-0 öne geçirdi. 89. dakikada ise Bournemouth'tan Dominic Solanke maçı 1-1'e getiren golü ağlara yolladı. Dakikalar 90+5'i gösterirken, Brentford'dan Yoane Wissa ise takımına galibiyeti getiren golü kaydetti ve maç deplasman ekibinin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

ENES ÜNAL 67'DE GİRDİ

Öte yandan Bournemouth'ta forma giyen milli futbolcumuz Enes Ünal, mücadelenin 67. dakikasında oyuna dahil edildi.

Bu sonuçla birlikte Bournemouth 48 puanda kalırken, Brentford da puanını 39'a yükseltti.

Ligin son haftasında Bournemouth, Chelsea'ye konuk olacak. Brentford ise Newscastle United'ı ağırlayacak.

  • Bournemouth
  • Brentford
  • PremierLig

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.