Enes Ünal rekor kırdı! Valladolid 3 puanın sahibi oldu

13 Haziran 2020 Cumartesi 22:32 - Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 22:51

İspanya La Liga'da 28. hafta karşılaşmasında Leganes, Real Valladolid'i konuk etti. Municipal de Butarque Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Valladolid'in 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Enes Ünal ve 54. dakikada Ruben Alcaraz kaydetti. Leganes'in tek golünü ise 83'te penaltıdan Oscar attı.

Milli futbolcumuz Enes Ünal, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 88 dakika forma giydi.

Real Valladolid, aldığı bu galibiyetle 2 maç aradan sonra kazandı ve puanını 32'ye yükselterek 14. sıraya yerleşti. Leganes ise 23 puanla 19. sırada yer aldı.

Valladolid, gelecek hafta Celta Vigo'yu konuk edecek. Leganes ise zorlu Barcelona deplasmanına gidecek.

REKOR GELDİ!



Real Valladolid forveti milli futbolcumuz Enes Ünal, Leganes'in La Liga tarihinde yediği en erken golü kaydetti. (102 saniye)

