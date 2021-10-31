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Spor

Enes Ünal'ın golleri Getafe'yi zafere taşıdı

Getafe, İspanya La Liga'nın 12. haftasında evinde Espanyol'u 2-1 mağlup etti. Getafe'nin 2 golünü de milli oyuncumuz Enes Ünal kaydetti.

DHA31 Ekim 2021 Pazar 22:46 - Güncelleme: 31 Ekim 2021 Pazar 22:46
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İspanya La Liga'nın 12'nci haftasında Getafe, kendi sahasında Espanyol'u 2-1 mağlup etti. La Liga'da bu sezon ilk galibiyetini alan Getafe'ye 3 puanı getiren golleri milli oyuncu Enes Ünal kaydetti.

İspanya La Liga'nın 12'nci haftasında Getafe, Espanyol ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, 31'inci dakikada milli oyuncu Enes Ünal'ın attığı gol ile 1-0 öne geçti. Espanyol, 38'inci dakikada Sergi Gomez'in golü ile eşitliği yakaladı: 1-1. İlk yarı bu skorla sona erdi. 56'ncı dakikada bir kez daha sahneye çıkan Enes Ünal, takımını 2-1 öne geçirdi. Milli oyuncu 77'nci dakikada yerini Mata'ya bıraktı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Getafe, sahadan 2-1 galip ayrılarak bu sezonki ilk galibiyetini elde ettı.

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