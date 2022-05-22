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Spor

Enes Ünal'ın golü Getafe'ye yetmedi

Getafe, İspanya La Liga'nın son hafta mücadelesinde deplasmanda konuk olduğu Elche'ye 3-1 mağlup oldu.

22 Mayıs 2022 Pazar 23:52 - Güncelleme:
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La Liga son hafta mücadelesinde Getafe, Elche ile karşılaştı.

Karşılaşmayı, Elche 3-1 kazandı. Getafe'nin tek golünü 33. dakikada Enes Ünal atarken, Elche'nin golleri 37. dakikada Lucas Olaza ile 84 ve 90+4. dakikalarda Enrique Perez'den geldi.

Milli futbolcu Enes Ünal, Real Madrid'de Karim Benzema'nın (27) gol kralı olduğu İspanya liginde en golcü 5. futbolcu oldu.

Enes ayrıca, Roberto Soldado (2009-2010) ile birlikte Getafe kulüp tarihinde bir sezonda en fazla gol atan futbolcu unvanını elde etti.

Getafe'deki diğer Türk futbolcu Okay Yokuşlu ise yedek başlayıp, 82. dakikada Juan İglesias'ın yerine oyuna girdi.

La Liga'da kalmayı geçtiğimiz hafta garantileyen Getafe, sezonu 39 puanla kapattı.

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