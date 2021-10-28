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Spor

Enes Ünal'ın golü yetmedi, Getafe berabere kaldı

Getafe, İspanya La Liga'nın 11. haftasında deplasmanda Granada ile 1-1 berabere kaldı. Getafe'nin tek golünü milli futbolcu Enes Ünal attı.

AA28 Ekim 2021 Perşembe 23:21 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 23:21
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 11. haftasında Getafe, deplasmanda Granada ile 1-1 berabere kaldı.

Getafe, milli futbolcu Enes Ünal'ın 35. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Ay-yıldızlı oyuncu, bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Ev sahibi Granada, maçın 78. dakikasında Luis Suarez ile penaltı vuruşundan faydalanamazken, 90+7. dakikada Jorge Molina'nın kafa vuruşuyla kaydettiği golle maçın skorunu 1-1 olarak belirledi.

Getafe'de ilk 11'de sahaya çıkan Enes Ünal, yerini 86. dakikada Jonathan Silva'ya bıraktı.

Ligde son sıradaki Getafe'nin 3 puanı bulunurken, Granada ise 8 puanla 17. durumda yer alıyor.

Diğer yandan İspanyol basını, Getafe'de öne çıkan tek ismin Enes Ünal olduğunu, Türk futbolcunun sezon başına nazaran kendisini geliştirdiğini yazdı.

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