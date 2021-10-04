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Spor

Enes Ünal'ın hocası Jose Miguel Gonzalez'in görevine son verildi

İspanya La Liga takımlarından Getafe'de teknik direktör Jose Miguel Gonzalez ile yollar ayrıldı. Jose Miguel Gonzalez yönetiminde Getafe, ligde 8 haftada 1 puan almıştı.

AA4 Ekim 2021 Pazartesi 23:46 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 23:46
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İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) son sırada bulunan Getafe'de teknik direktör Jose Miguel Gonzalez görevden alındı.

La Liga'da geride kalan 8 haftada alınan 1 puanın ardından Getafe Kulübü, "Michel" lakaplı İspanyol teknik direktör ile yollarını ayırma kararı aldı.

Türk futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe'de yeni teknik direktörün Quique Sanchez Flores olması bekleniyor.

Diğer yandan La Liga'nın alt sıralardaki diğer takımlarından Levante de teknik direktör Paco Lopez'in görevine dün son vermişti.

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