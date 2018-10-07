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Enes Ünal'lı Valladolid, Huesca'yı 1-0 mağlup etti

İspanya La Liga'nın 8. hafta mücadelesinde Enes Ünal'ın forma giydiği Valladolid, Serdar Gürler'li Huesca'yı 1-0 mağlup etti.

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La Liga'nın 8. hafta mücadelesinde Valladolid, Estadi Jose Zorilla Stadı'nda Huesca'yı konuk etti.

Ev sahibi Valladolid 28. dakikada Ruben Alcaraz'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca Valladolid, Huesca'yı 1-0 mağlup etti. 

Valladolid forması giyen Milli futbolcumuz Enes Ünal mücadeleye ilk 11'de başlarken 64. dakikada yerini Anuar'a bıraktı.

Bu sonuçla Valladolid puanını 12'ye yükseltirken, Huesca 5 puanla ligin son sırasında yer aldı. 

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