Enes Ünal'lı Valladolid, Huesca'yı 1-0 mağlup etti
İspanya La Liga'nın 8. hafta mücadelesinde Enes Ünal'ın forma giydiği Valladolid, Serdar Gürler'li Huesca'yı 1-0 mağlup etti.
La Liga'nın 8. hafta mücadelesinde Valladolid, Estadi Jose Zorilla Stadı'nda Huesca'yı konuk etti.
Ev sahibi Valladolid 28. dakikada Ruben Alcaraz'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca Valladolid, Huesca'yı 1-0 mağlup etti.
Valladolid forması giyen Milli futbolcumuz Enes Ünal mücadeleye ilk 11'de başlarken 64. dakikada yerini Anuar'a bıraktı.
Bu sonuçla Valladolid puanını 12'ye yükseltirken, Huesca 5 puanla ligin son sırasında yer aldı.
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