Engelli sporlarının babası Yavuz Kocaömer hayatını kaybetti

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) ile Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı'nın (TESYEV) kurucusu olan ve her iki kurumun da başkanlığını yürüten Yavuz Kocaömer, engellilerle ilgili Milliyet ve Posta gazetelerinde haftalık köşe yazıları da yazıyordu. Engelli sporlarının kurumsallaşmasında ve modern bir yapıya kavuşmasında en büyük paya sahip spor insanı olarak kabul edilen Kocaömer, 2011 yılında engelli sporlarına ve Türk-Alman ilişkilerine yaptığı katkılar nedeniyle Almanya Cumhurbaşkanlığı tarafından Alman Devlet Liyakat Nişanı ile ödüllendirilmişti. 74 yaşında hayata gözlerini yuman Kocaömer'in cenazesi yarın Levent Camii'nde kılınacak öğlen namazına mütakiben Göksu (Anadolu Hisarı) Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yavuz Kocaömer için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

Engelli sporuna yaptığı katkıyla ilk akla gelen isim olan Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı ile Türkiye Milli Paralimpik Komitesi kurucusu Yavuz Kocaömer'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Ayrıca birçok spor federasyonunda görev alarak Türk sporunun gelişmesinde emeği olan Merhum Yavuz Kocaömer'e Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum.