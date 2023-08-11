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Spor

Engin Can Aksoy, Hatayspor'la nikah tazeledi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 19 yaşındaki sol bek Engin Can Aksoy'un sözleşmesini yeniledi.

AA11 Ağustos 2023 Cuma 13:00 - Güncelleme:
Engin Can Aksoy, Hatayspor'la nikah tazeledi
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Hatayspor, geçtiğimiz sezon devre arasında Eyüpspor'a kiralanan Engin Can Aksoy ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Hatayspor, geçtiğimiz sezon devre arasında Eyüpspor'a kiralanan Engin Can Aksoy 4 yıllık yeni mukaveleye imza attı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemizin en eski üyesi Engin Can Aksoy, 4 yıl daha formamızı giyecek. Engin Can için düzenlenen imza törenine Başkan Vekilimiz Aydın Toksöz ve Teknik Direktörümüz Volkan Demirel katıldı. Engin Can'a formamızla daha nice başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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