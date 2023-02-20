İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2023 Pazartesi / 30 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8662
  • EURO
    20,1663
  • ALTIN
    1119.53
  • BIST100
    5148.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Engin Gençoğlu, Kosova'yı kasıp kavurdu
Spor

Engin Gençoğlu, Kosova'yı kasıp kavurdu

Basketbolda Kosova'nın Trepça takımının başında Kosova Kupası'nı kazanan başantrenör Engin Gençoğlu, 'Türk basketbolunun gücünü Avrupa'da da göstermeye aracı olduğum için çok gururluyum.' dedi.

AA20 Şubat 2023 Pazartesi 18:02 - Güncelleme:
Engin Gençoğlu, Kosova'yı kasıp kavurdu
ABONE OL

Son olarak Ayos Konyaspor'da görev yapan Gençoğlu, ocak ayında göreve başladığı Kosova'nın Mitrovice şehrinin takımı Trepça ile Kosova Kupası finalinde Ahmet Kandemir'in çalıştırdığı Sigal Prishtina'yı 74-66 mağlup etti.

Engin Gençoğlu, yaptığı açıklamada, ilk hedefleri olan Kosova Kupası'nı kazandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'den sonra Avrupa'da da bir takımla şampiyon olmak gerçekten çok farklı bir duygu. Güzel çıkışımızı ligde de sürdürüp bu kulvarda da sezonu kupayla kapatmaya çalışacağız. Türk basketbolunun gücünü Avrupa'da da göstermeye aracı olduğum için çok gururluyum."

  • engin gençoğlu
  • repça
  • basketbol

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.