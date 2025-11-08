İSTANBUL 22°C / 15°C
Enis Destan attı, Hull City evinde kazandı

Hull City, Champonship'in 15. haftasında konuk ettiği Portsmouth'u 3-2 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Enis Destan takımının ilk golünü kaydeden isim oldu.

8 Kasım 2025 Cumartesi 17:51
İngiltere Championship'in 15. haftasında Hull City, Portsmouth'u ağırladı.

The MKM Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hull City, 3-2'lik skorla kazandı.

Hull City'ye galibiyeti getiren golleri, 27. dakikada Enis Destan, 42. dakikada Kyle Joseph ve 79. dakikada Joe Gelhardt kaydetti.

Portsmouth'un gollerini ise 16 ve 45+2. dakikalarda Terry Devlin attı.

Hull City'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Enis Destan 74. dakikada oyundan alındı.

Öte yandan Hull City'de mücadeleye ilk 11 başlayan Amir Hadziahmetovic de 74. dakikada oyundan çıktı.

Bu sonucun ardından Hull City, puanını 25 yaptı. Portsmouth, 14 puanda kaldı.

Hull City, ligin bir sonraki maçında QPR deplasmanına gidecek. Portsmouth, Milwall'ı ağırlayacak.

