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Spor

Enis Destan: Beşiktaş maçında tam sevineceğim

Trabzonspor'un Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup ettiği maçın ilk golünü atan Enis Destan, müsabaka bitiminde açıklamalarda bulundu.

1 Eylül 2023 Cuma 23:28 - Güncelleme:
Enis Destan: Beşiktaş maçında tam sevineceğim
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Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 5-1 mağlup eden Trabzonspor'un ilk golünü atan genç forvet Enis Destan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz hafta attığı gole sevinemediğini söyleyen Enis, "Geçen haftaki içim buruk sevinmiştim. Şimdi gönlüm el verdiğince sevinebilirim. Farklı bir galibiyet oldu. İlk gol de benden geldi bu yüzden çok mutluyum. İnşallah böyle devam edeceğiz." dedi.

Beşiktaş maçına dikkat çeken Enis, "Hocamız süre verdiği sürece elimden geleni yapacağım. Bu defa da VAR sebebiyle tam sevinemedim. İnşallah Beşiktaş maçında tam anlamıyla sevinebilirim." ifadelerini kullandı.

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