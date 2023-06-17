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Spor

Enis Destan: Gol attığım için çok mutluyum

Milli oyuncu Enis Destan, Ümit Milli Futbol Takımı'nın dostluk maçında 1-0 mağlup ettiği Azerbaycan U21 mücadelesi sonrası yaptığı açıklamada, “Uzun aradan sonra gol attığım için çok mutluyum” dedi.

IHA17 Haziran 2023 Cumartesi 23:03 - Güncelleme:
Enis Destan: Gol attığım için çok mutluyum
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Ümit Milli Futbol Takımı, dostluk maçında konuk ettiği Azerbaycan U21'i 1-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelenin tek golünü kaydeden Enis Destan, karşılaşma sonrası İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Azerbaycan'a teşekkür ederek sözlerine başlayan Destan, "İyi bir presle başladık karşılaşmaya. Oyunun ilk bölümünde top bizdeyken pozisyonlara girmekte zorlandık. Bunları da antrenmanda çalışıp, bir sonraki maçta daha iyi yapmak için uğraşacağız. Uzun bir aradan sonra ilk golüm, bunun için çok mutluyum. Beni motive etti diyebilirim açıkçası. Diğer maçlarda da bu şekilde motive olup devam edeceğim. Milli takımda herkes çok iyi, kardeş gibiyiz. Gerçekten tamımızda aile ortamı var. Avrupa Şampiyonası yolunda elemelerde bunu sürdürerek, turnuvaya katılacağız. Levent Hoca'ya da çok teşekkür ediyorum. Bana güvendi, kamptan öncede koşuyorduk. Gol atmamı istiyordu. 'Gol atman lazım, gol attıktan sonra açılacaksın ve kendi oyununu ortaya koyacaksın' diyordu. Gol attım, benden daha fazla o mutlu oldu. Ona da çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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