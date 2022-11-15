Enis Destan: Konforu boş versinler, çok çalışsınlar

Altınordu'nun Özkaynak sisteminden yetişen ve A takımda forma giydikten sonra geçen yıl Trabzonspor'a transfer olan 20 yaşındaki forvet Enis Destan, kırmızı-lacivertli kulüpte forma giyen genç futbolcu adaylarına tavsiyelerde bulundu. Bu sezon başında Polonya ekiplerinden Warta Poznan'a kiralık giden oyuncu, Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler ve Avrupa Direktörü Murat Korkmaz ile bir araya geldi.

Warta Poznan'nın ilk Avrupa deneyimi olduğunu belirten Enis Destan, "Polonya Ligi orta seviyelerde bir lig ancak burada herkes çok profesyonel. Herkes kısıtlı imkanlara rağmen elinden geleni yapıyor. Ben genç kardeşlerime şunu söylemek istiyorum. Konforu boş versinler, çok çalışsınlar. O şans bir gün size gelecektir" dedi. Enis, yetiştiği Altınordu Kulübü'nün 100'üncü Kuruluş yıl dönümü nedeniyle herkese sevgilerini gönderdi.

POLONYA'YA ADAPTE OLDUM

Takımının Stal Mielec ile oynadığı karşılaşmada forma giyen Enis Destan, "Ben buraya gelmeden önce de Warta Poznan lige iyi başlayamamıştı. Ben geldikten sonra da bir süre daha kötü gidişat devam etti. Fakat sonrasında toparlandık ve üst sıralara doğru tırmanmaya başladık. İlk yarının son maçını puan alarak bitirdik. Taraftarımızla aramızdaki diyalog çok iyi. Kazansak da kaybetsek de hep yanımızdalar. Ben de bu ülkeye adapte olmaya başladım. Onların dilini de öğrenmeye başladım Taraftarımız Türkiye'yi ve beni çok seviyor" dedi.

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarının bir kısmını Türkiye'de devam edeceğini dile getiren genç oyuncu, "Çok iyi bir çalışma dönemi geçirip inşallah ikinci yarıya iyi bir başlangıç yaparız" diye konuştu.