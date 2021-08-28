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Spor

Enis Destan, Salzburg'a transfer oluyor

Altınordu'nun 19 yaşındaki golcüsü Enis Destan için Salzburg'dan 2.5 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 30 pay teklifi geldiği, Destan'ın önümüzdeki günlerde Avusturya'ya giderek transfer görüşmesi yapacağı öğrenildi.

DHA28 Ağustos 2021 Cumartesi 16:21 - Güncelleme: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 16:21
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TFF 1'inci Lig ekibi Altınordu forması giyen Enis Destan'a Avusturya ekibi Red Bull Salzburg'tan resmi teklif geldi.

19 yaşındaki golcü oyuncu için Altınordu'ya 2.5 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 30 pay teklif eden Avusturya ekibi genç oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Avusturya ve Almanya'dan da teklifler alan Destan'a en ciddi ve en yüksek rakamı Salzburg sundu. Geçen sezonu 12 gol, 3 asist ile tamamlayan ve bu süreçte milli takım kadrosuna da davet edilen Destan, önümüzdeki günlerde Avusturya'ya giderek transfer görüşmesi yapacak.

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