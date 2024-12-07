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Spor

Enis Destan: Trabzonspor bunu hak etmiyor

Trabzonspor'un genç santrforu Enis Destan, evlerine Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldıkları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

7 Aralık 2024 Cumartesi 01:30 - Güncelleme:
Enis Destan: Trabzonspor bunu hak etmiyor
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Trabzonspor'un genç santrforu Enis Destan, evlerine Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldıkları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma hakkında konuşan Destan, "İkinci yarı için takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Güzel bir karakter koyduk. Öne geçtik ama birçok maçta olduğu gibi skoru koruyamadık. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Önümüzde uzun bir maraton var. Elimizden geleni yapmalıyız. Trabzonspor bunu hak etmiyor." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'da Arseniy Batagov ise, "Bizim adımıza iyi oyunlar gösterdiğimiz maç oldu. Şanssızlık belki biraz. Tabii ki sonuç bizi üzüyor. Gerçekten iyi çalışıyoruz ve bunun sonucunda iyi sonuçlar alacağız diye umuyorum." sözlerini sarf etti.

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