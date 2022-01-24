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Spor

Enis Destan Trabzonspor için geldi

Trabzonspor, transferi için prensipte anlaşmaya vardığı Altınordu'nun genç forveti Enis Destan'ı Trabzon'a getirdi.

AA24 Ocak 2022 Pazartesi 11:32 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 11:32
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Enis Destan, Trabzon Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu belirterek, "Büyük bir camiaya geliyorum. Hayırlısı olsun." diye konuştu.

Dün akşam Trabzonspor'un Galatasaray ile oynadığı karşılaşmayı izlediğini ifade eden 19 yaşındaki forvet, "Öncelikle kendimi sahanın içinde gördüm. Çok duygulandım, mutlu oldum. Son dakikalarda gelen gollerle kazandık. Ruhumuzu ortaya koyduk. İnşallah şampiyon olacağız." ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili takımın, Enis Destan ile sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

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