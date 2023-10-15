Enis Destan'ın performansı tam not aldı

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon başında Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda Warta Poznan'a kiralık gönderilen Enis Destan'ı, bu yaz Nenad Bjelica takımda tutmuştu.
Ligde 6 maçta 2 kez ağları havalandıran genç yıldız, Ümit Milli Takımımızın San Marino'yu 5-0 yendiği maçta ilk yarıda 2 gol attı.
Performansıyla dikkat çeken 21 yaşındaki forvet, Trabzonspor'da Onuachu'nun ardından 2. forvet durumuna gelmiş ve Umut Bozok'tan formayı kapmıştı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
21 yaşındaki genç forvet Enis Destan bu sezon çıkığı 6 resmi maçta 2 gol kaydetti ve 171 dakika sahada kaldı.