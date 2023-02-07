Enkaz altında kalan Christian Atsu'dan iyi haber geldi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem tüm Türkiye'yi derinden sarsarken, Hatay'da da pek çok bina yıkıldı. Enkaz altında kalan birçok vatandaş hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Hatayspor'un futbolcularından Christian Atsu, Onur Ergün, Sportif Direktör Taner Savut ve kulüp tercümanı Emre Aslan'a uzun süre ulaşılamadı.
Collin Millar isimli yabancı gazeteci Atsu'nun enkazdan çıkartıldığını ve hastaneye kaldırıldığını yazsa da bu bilgi teyit edilemedi. Diğer yandan Atakaş Hatayspor'un enkaz altından çıkartılan isimleri Burak Öksüz ile Bertuğ Yıldırım'ın durumunun da iyi olduğu öğrenildi.
Radyo Gol'de yer alan habere göre; Hatayspor yöneticisi Mustafa Özat, "Christian Atsu, yaralı olarak çıkarıldı. Sportif direktörümüz Taner Savut ise maalesef hala enkaz altında" ifadelerini kullandı.