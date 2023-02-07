Enkaz altında kalan Christian Atsu'dan iyi haber geldi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem tüm Türkiye'yi derinden sarsarken, Hatay'da da pek çok bina yıkıldı. Enkaz altında kalan birçok vatandaş hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Hatayspor'un futbolcularından Christian Atsu, Onur Ergün, Sportif Direktör Taner Savut ve kulüp tercümanı Emre Aslan'a uzun süre ulaşılamadı.

BURAK ÖKSÜZ ENKAZDAN ÇIKTI, BERTUĞ YILDIRIM İYİ

Collin Millar isimli yabancı gazeteci Atsu'nun enkazdan çıkartıldığını ve hastaneye kaldırıldığını yazsa da bu bilgi teyit edilemedi. Diğer yandan Atakaş Hatayspor'un enkaz altından çıkartılan isimleri Burak Öksüz ile Bertuğ Yıldırım'ın durumunun da iyi olduğu öğrenildi.

MUSTAFA ÖZAT: "CHRİSTİAN ATSU, YARALI OLARAK ÇIKARILDI"

Radyo Gol'de yer alan habere göre; Hatayspor yöneticisi Mustafa Özat, "Christian Atsu, yaralı olarak çıkarıldı. Sportif direktörümüz Taner Savut ise maalesef hala enkaz altında" ifadelerini kullandı.