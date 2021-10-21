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Spor

Enner Valencia: Başımızı kaldırıp, önümüze bakacağız

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Royal Antwerp ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de maçta 2 gol atan Enner Valencia, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

21 Ekim 2021 Perşembe 22:32 - Güncelleme: 21 Ekim 2021 Perşembe 22:32
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Fenerbahçe'nin Antwerp ile 2-2 berabere kaldığı maçta 2 gol atan Enner Valencia, karşılaşmanın ardından konuştu.

Maçı değerlendiren Ekvadorlu oyuncu, "Maç 2 takımın da açık oyunuyla başladı. İki takım da önde, ofansif oyun sergilemeye çalıştı. Geriye düştük, öne geçmesini bildik. Daha iyi olmamız gerekiyor." dedi.

İstediklerini gerçekleştiremediklerini kaydeden golcü futbolcu, "İyi bir takımla karşılaştık. Futbolda işler her zaman istediğiniz gibi gitmiyor. Başımızı kaldırıp, önümüze bakacağız" ifadelerini kullandı.

Penaltılarla ilgili düşüncesi sorulan Valencia, "Attığım penaltıları gole çevirmek isterim. İlk penaltıyı atamadığımda üzüldüm ama 2. penaltıyı atmak istedim. Futbolda böyle şeyler olabiliyor. Takım halinde kalıp, bu durumların içinden çıkmalıyız. Bugünkü maçtan dersler çıkarıp takım halinde, birlik olarak kalmamız gerekiyor." diye konuştu.

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