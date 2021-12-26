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Spor

Enner Valencia: Bize insansınlar, sonuna kadar savaşacağız

Süper Lig'in 19. haftasında evinde Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Enner Valencia, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

26 Aralık 2021 Pazar 21:45 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 21:45
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Fenerbahçe'nin Ekvadorlu hücumcusu Enner Valencia, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ettikleri karşılaşma sonrası konuştu.

Sahalara geri dönüşünü yorumlayan Valencia, "Takım arkadaşlarımı ve futbol oynamayı özlemiştim. Fenerbahçe için en iyisini yapmaya çalışıyorum ki bu takım hak ettiği yere ulaşabilsin. Takım olarak iyi oynadık ve kazanmayı hak ettik." dedi.

Süper Lig'deki durumlarını da yorumlayan Ekvadorlu golcü, "İstediğimiz yerde değiliz. Hak ettiğimiz yere gelmek için çok çalışacağız. İlk yarı istediğimiz gibi geçmedi." ifadelerini kullandı.

"BİZE İNANSINLAR, SAVAŞACAĞIZ"

Valencia, "Fenerbahçe'ye geldiğim ilk andan itibaren taraftar bana hep destek gösterdi. Onlar da bizim kadar üzgün. Bize insansınlar, sonuna kadar savaşacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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